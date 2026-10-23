In Italia ci sono pochi comici, o forse nessuno, come Stefano Rapone. Le sue pause, la sua voce baritonale apparentemente monocorde e la capacità di giocare sull’anticomicità lo rendono diverso da tutti gli altri. Partito dalla stand up comedy, in questi anni Rapone si è dimostrato anche un performer versatile. È diventato, insieme all’altro comico Daniele Tinti, il conduttore di uno dei podcast più popolari in Italia: Tintoria. Nel 2023 è entrato nel cast del programma televisivo GialappaShow di Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Nel 2024 ha pubblicato anche un libro molto divertente e dai tratti surreali, intitolato Racconti scritti da donne nude (Rizzoli). E ha portato la sua comicità in trasmissioni come Roast in peace, su Amazon Prime, dove ha presentato un testo a suo modo politico, oltre che divertente, prendendo di mira Giuseppe Cruciani e David Parenzo, i conduttori della Zanzara.

Nonostante i podcast, la televisione e internet, in questi giorni Stefano Rapone sta cercando di coltivare il più possibile anche il suo primo amore: il palco. Per questo è nei teatri con Comico dai ruoli mai principali, il suo nuovo spettacolo, che sarà in tour fino a febbraio.

“Un giorno, qualche anno fa, sono andato su Wikipedia e ho visto che la pagina dedicata a me rischiava di essere cancellata perché ero definito ‘Un comico dai ruoli mai principali’. Lo spettacolo parte da lì, da me che cerco di dimostrare a Wikipedia che sono degno di essere citato”, racconta Rapone in collegamento su Zoom da casa sua. “È una scusa per parlare di alcune tematiche che mi stanno a cuore, come la difesa del cosiddetto politicamente corretto. Ma non voglio svelare troppo sui contenuti dello spettacolo, lasciamo un po’ di mistero”, dice, mentre sugli scaffali della libreria alle sue spalle si vedono libri e action figure di fumetti e cartoni animati giapponesi. Il comico romano, come dice la sua pagina Wikipedia, che ora aggiornata e ricca di dettagli, da tempo ama il paese asiatico: si è laureato in lingua e traduzione giapponese e ha vissuto a Tokyo, dove ha cominciato a fare stand up (in inglese) nel 2012, prima ancora che in Italia.

A proposito di ruoli mai principali, c’è effettivamente una sottovalutazione del ruolo del comico in Italia? “Quando è uscito Racconti scritti da donne nude mi sono reso conto che in effetti la letteratura comica è un po’ messa ai margini, nonostante nel nostro paese questo genere abbia una grandestoria, a partire da Fantozzi di Paolo Villaggio. Nel mondo anglosassone non è così. In Italia il ruolo del comico è ancora visto come quello della spalla o del personaggio secondario, ma le cose stanno migliorando. Il pubblico sta dando una mano a far uscire me e altri colleghi della mia generazione dalla nicchia”.