Altri tirano fuori storie inaspettate: i racconti di Pietro Sermonti sulla sua carriera di calciatore nella provincia di Roma, oltre a essere spassosi, diventano quasi un romanzo di formazione. Paolo Rossi ricorda quando negli anni ottanta al Derby club di Milano un criminale gli disse: “Ora fammi ridere”, appoggiando la pistola sul tavolo. Paolo Calabresi , ai più noto per il personaggio di Biascica in Boris, spiega nei dettagli come riuscì a fingersi Nicolas Cage per entrare allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, in Spagna.

Visto che è condotto da due comici cha fanno stand up, e molto spesso ospita dei comici, uno si aspetta che la missione di Tintoria sia quella di far ridere. Ma non è solo quello il punto. Il podcast è prima di tutto una lezione su come si fanno le interviste, e spesso riesce dove molti giornalisti e conduttori televisivi falliscono: entra nella vita degli ospiti con educazione, tenendosi alla larga dal sensazionalismo, dalla ricerca forzata dello scoop e della polemica, che è facile trovare su internet e in tv. Questo spinge molti ospiti a svelare aspetti poco conosciuti delle loro vite. Mentre i comicisi tolgono la maschera e rivelano il loro lato più malinconico, com’è successo con Massimo Ceccherini.

Ogni tanto durante le registrazioni del podcast Tintoria cade un bicchiere di vetro. A volte i conduttori, i comici Daniele Tinti e Stefano Rapone , lo fanno notare, fermano l’intervista e alzano lo sguardo verso gli spettatori seduti, come a cercare scherzosamente il colpevole. Può sembrare un dettaglio inutile, ma è proprio da situazioni come questa che nasce il successo di Tintoria, un podcast ormai di culto in Italia. La chiave di tutto, forse, è proprio l’intimità e il clima rilassato che si crea tra chi sta sul palco, cioè i conduttori e l’ospite, e gli spettatori.

In sala c’è un centinaio di persone. I biglietti sono finiti in pochi minuti. Tintoria, del resto, è pensato anzitutto per essere uno spettacolo dal vivo, per volontà di Tinti e Rapone, anche se ha costruito il suo successo soprattutto online. Lo show ormai ha superato le 190 puntate e ha totalizzato 45 milioni di visualizzazioni su YouTube, ma ha anche un grande successo su Spotify.

Anche stasera è caduto un bicchiere, ed è rassicurante che sia successo. Siamo a Snodo, il locale che ospita la maggioranza delle puntate di Tintoria e che si trova al quartiere Mandrione, a Roma. È una serata fredda di fine dicembre e sul palco insieme a Tinti e Rapone c’è Greg, del duo Lillo e Greg, come sempre elegante e molto posato, capace di passare dalla serietà totale a momenti comici inaspettati. Parla dei suoi esordi nel mondo della musica e dello spettacolo, e anche lui racconta cose che finora non aveva detto a nessuno. La puntata sarà pubblicata prossimamente.

La prima stagione di Tintoria Daniele Tinti l’ha registrata nel febbraio 2018 da solo, a casa sua, e solo in formato audio. Rapone si è aggiunto in un secondo momento. L’ospite della prima puntata era Lo Sgargabonzi e Tinti esordiva così: “Io seguo molti podcast di comici americani, mi piacciono tantissimo e ho deciso di fare finta che siamo in America e di pensare che possa essere una buona idea fare una cosa del genere in Italia. Quindi ho deciso d’invitare le persone che conosco e ritengo interessanti a parlare nel mio podcast”.

Sono passati quasi sei anni, e lo spirito di Tintoria non è cambiato. “Noi abbiamo sempre lo stesso approccio, ma il mondo che ci circonda è cambiato. Nel frattempo, in un certo senso, l’America è arrivata in Italia, per cui i podcast fatti da comici sono molto diffusi. Io e Stefano abbiamo imparato a farli meglio. Gli ospiti hanno capito che si tratta anzitutto di una chiacchierata, non è una classica intervista, mentre all’inizio avevano più difficoltà ad adattarsi al format”, raccontano Tinti e Rapone seduti a un tavolo nel cortile di Snodo, di fronte a un bicchiere di birra, poco prima del nuovo show. Sono come te li aspetti: Tinti più vivace, quasi inquieto. Rapone più flemmatico, con la sua voce baritonale.

Come funziona una puntata di Tintoria? “Parte tutto dalla scelta degli ospiti. Invitiamo persone che consideriamo interessanti ed evitiamo quelle con cui potremmo entrare in conflitto, sarebbe come tendergli una trappola. E non vogliamo fare interviste in cui si litiga. Magari farebbero tante visualizzazioni, ma proprio non c’interessa fare quella roba. Questa convergenza dei nostri interessi per esempio ci ha portato a escludere gli sportivi: abbiamo fatto solo Gigi Datome, e ci siamo detti che ci piacerebbe invitare Daniele De Rossi”, spiega Tinti. Certo ora che è diventato l’allenatore della Roma sarà difficile.

Tinti aggiunge: “Prima di ogni puntata c’incontriamo con l’ospite e gli spieghiamo le tre regole di Tintoria: puoi dire quello che vuoi; se dici qualcosa che non ti torna possiamo tagliarlo senza problemi; saliamo sul palco prima io e Stefano e ti presentiamo, poi tocca a te. Prima della registrazione non facciamo niente di particolare. Chiacchieriamo, cercando di non bruciarci le domande da fare durante la puntata. C’è una scaletta, ma noi cerchiamo di seguire l’ospite il più possibile, ci lasciamo guidare da lui”.

“Teniamo gli intervistati sul palco per un’ora e tre quarti, quindi li spremiamo per bene. Ma la cosa curiosa è che spesso gli argomenti più interessanti vengono fuori o prima o dopo l’intervista”, fa notare Rapone, che di solito fa sempre la prima domanda, quella che ormai è diventata una specie di tormentone: “Come stai?”. “Mi piace partire da cose semplici, perché spesso sono quelle che non vengono mai chieste: cos’hai mangiato? Che hai fatto oggi? Da queste domande apparentemente banali vengono fuori risposte curiose, come quando Lillo ci ha raccontato la sua passione per le miniature dipinte. L’ospite si sente subito a suo agio”.