Ho spiega che in assenza di dati affidabili, le organizzazioni sanitarie non riescono a consigliare le formule adeguate dei vaccini e seguirne la somministrazione. “Il monitoraggio è decisivo per capire cosa c’è in circolazione”, commenta Ho.

“Il monitoraggio esiste ancora, ma è molto meno forte di prima. Di conseguenza non abbiamo un quadro completo della circolazione del virus e delle varianti”, conferma Maria Van Kerkhove, direttrice ad interim del dipartimento che si occupa della gestione di epidemie e pandemie dell’Oms, a Ginevra, in Svizzera. “Mi sembra che esista un’amnesia collettiva a proposito del covid-19”, aggiunge Van Kerkhove.

A ottobre le infezioni da sars-cov-2 sono aumentate. I dati di ottobre pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) indicano che a livello mondiale i casi in più sono stati 19mila rispetto al mese precedente. Secondo i ricercatori, però, il numero reale dei contagi è molto più alto, perché oggi i governi sono meno impegnati nella raccolta dei dati rispetto ai tempi della pandemia.

I dati sono meno solidi rispetto a quelli raccolti durante la pandemia. I ricercatori stanno lavorando anche sulle informazioni relative alle forme gravi che richiedono i ricoveri ospedalieri. “Il monitoraggio di questi ricoveri è l’aspetto su cui ci stiamo concentrando, ma facciamo anche controlli sulle acque di scarico, un indicatore molto utile per scoprire cosa succede all’interno di una comunità”, spiega Ho.

L’analisi genomica dei campioni contenenti il virus sars-cov-2 indica che le varianti più comuni attualmente in circolazione a livello mondiale sono la xfg, chiamata anche Stratus o “variante Frankenstein”, e la nb-1-8-1, conosciuta con il nome di Nimbus. La variante Stratus rappresenta il 76 per cento dei casi ed è dominante in Europa e in America, mentre Nimbus è prevalente nella regione del Pacifico occidentale e riguarda il 15 per cento dei casi, spiega Van Kerkhove.

Stratus e Nimbus provocano sintomi simili alle varianti precedenti (tra cui febbre, tosse e rinorrea), ma la variante Nimbus presenta anche un sintomo distintivo: un dolore “tagliente” alla gola. Il 4 settembre Stratus e Nimbus erano nella lista delle “varianti di covid-19 attualmente sotto analisi” dell’Oms.