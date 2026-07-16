Mia moglie non lavora e dipende economicamente da me. È un accordo che abbiamo da anni e che funziona bene per entrambi. Abbiamo una vita confortevole, ma con un bilancio mensile piuttosto tirato.

Quando l’ho conosciuta, dieci anni fa, non fumava. Sapevo che lo aveva fatto in passato, ma mi assicurò di aver smesso completamente. Alcuni mesi fa, però, ha ricominciato. Ne abbiamo parlato e io le ho spiegato la mia posizione: naturalmente è libera di fumare, purché lo faccia fuori casa e la spesa per le sigarette non rientri nel nostro budget familiare. Dovrà trovare quei soldi altrove, in qualche modo.

Credo che il suo vizio sia un problema per la nostra famiglia, perché aumenta la probabilità che si ammali, e io non voglio contribuire in alcun modo. Però percepisco un certo risentimento per la mia posizione. Non le ho mai detto di no quando mi ha chiesto qualcosa, e questa situazione sta creando una frattura tra di noi. È giusto che paghi le sigarette di mia moglie?–Lettera firmata