Secondo il Washington Post , tuttavia, la conferenza è stata criticata da alcuni paesi alleati sia per lo scarso preavviso sia per il contenuto. Alcuni funzionari europei hanno detto al quotidiano statunitense che la sinistra radicale non è un pericolo per la sicurezza nazionale né una minaccia prioritaria per l’ordine pubblico.

“Per troppo tempo questa minaccia è stata ignorata e sottovalutata nonostante il pericolo che rappresenta”, si legge in una nota dell’amministrazione Trump condivisa con i vari governi. L’incontro del 16 luglio serve dunque a gettare le basi per una “azione coordinata” contro quei gruppi estremisti che “ricorrono a forme di violenza organizzata e letale per perseguire i propri obiettivi politici”.

Un’analisi condotta nel 2025 dal Center for strategic and international studies (Csis) ha rilevato che, sebbene la violenza della sinistra radicale negli Stati Uniti sia aumentata nell’ultimo decennio, “partiva da livelli molto bassi e continua a rimanere nettamente inferiore ai livelli di violenza riconducibili ad attentatori di estrema destra e jihadisti”.

Negli Stati Uniti, secondo le ricerche dei professori Art Jipson e Paul Becker dell’università di Dayton, la maggior parte degli attacchi politici letali è invece riconducibile all’estrema destra. Negli ultimi anni, scrivono i due su The Conversation , i terroristi suprematisti sono infatti responsabili “della stragrande maggioranza delle vittime causate dal terrorismo interno”.

Secondo il rapporto Europol sul terrorismo del 2026, per esempio, la principale matrice degli attacchi in Europa è quella jihadista, mentre sono in crescita fenomeni fluidi come l’estremismo nichilista violento , che combina ideologie diverse e riguarda soprattutto persone giovanissime.

Durante un’audizione al congresso degli Stati Uniti nel 2020, l’ex direttore dell’Fbi Christopher Wray aveva detto che “l’antifa non è un gruppo o un’organizzazione, è piuttosto un movimento o un’ideologia”. Proprio per questi motivi Wray aveva sconsigliato alla prima amministrazione Trump di inserire un’inesistente “Antifa” nella lista delle organizzazioni terroristiche, come invece pretendeva il presidente . Alla fine, la decisione di classificare gli antifa come una minaccia terroristica domestica era stata accantonata.

Gli esperti concordano nel ritenere che il termine antifa non sia il nome di una organizzazione vera e propria , ma indichi piuttosto una rete decentralizzata di individui, collettivi e movimenti che si rifanno a ideologie e tattiche anche molto diverse tra loro.

Questo termine, che è un’abbreviazione di “antifascista”, è usato da almeno dieci anni dalla destra repubblicana per indicare i gruppi di sinistra, non necessariamente radicali.

Ignorando questi dati, la seconda amministrazione Trump ha focalizzato la sua strategia antiterrorismo quasi esclusivamente sull’estrema sinistra, e in particolare sugli “antifa”.

Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca il clima è però cambiato: all’Fbi è stato messo un suo fedelissimo come Kash Patel e le resistenze interne sono sparite. L’amministrazione ha poi cinicamente sfruttato l’omicidio dell’attivista e influencer trumpiano Charlie Kirk per dare un giro di vite all’opposizione, sebbene l’omicida Tyler Robinson non avesse alcuna affiliazione politica né una chiara ideologia.

Il 22 settembre del 2025, a poco meno di due settimane dalla morte di Kirk, Trump ha firmato un ordine esecutivo in cui indica col nome “Antifa” una presunta organizzazione “militarista e anarchica” che “invoca esplicitamente il rovesciamento del governo degli Stati Uniti, delle autorità di polizia e del nostro sistema giuridico”, e stabilisce per questo che deve essere considerata un gruppo terrorista.

Tre giorni dopo il presidente statunitense ha emanato un memorandum – il National security presidential memorandum 7, Nspm-7 – in cui delinea la strategia per colpire “Antifa”, i suoi fiancheggiatori e più in generale chiunque si rifaccia a ideologie “antiamericane, anticapitaliste e anticristiane”.

Nel testo si evidenzia la necessità di una “nuova strategia di contrasto” che indaghi sui partecipanti ad “Antifa” e anche sulle “strutture organizzate, le reti, le entità, le organizzazioni, le fonti di finanziamento e le azioni preparatorie che sostengono” l’organizzazione terroristica.