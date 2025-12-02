L’antifascismo, nel suo senso più ampio, difende valori come solidarietà, uguaglianza, pace e libertà. Ma oggi proprio questi valori sono messi in discussione. Il partito tedesco Alternative für Deutschland (Afd, di estrema destra), con il suo programma fatto di divisioni, denunce, propaganda e disuguaglianze avvelena il clima politico della Germania. Gli attivisti antifascisti subiscono misure repressive e finiscono in carcere, mentre partiti e istituzioni tradizionali assumono sempre più spesso il ruolo di facilitatori della destra. La situazione in Germania è difficile.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inserito il movimento antifascista Antifa Ost nella lista delle organizzazioni terroristiche. È un attacco a ogni forma di opposizione politica. Il termine antifa è un denominatore comune di tutte le forze che si oppongono al fascismo: valeva dopo la seconda guerra mondiale e durante la guerra civile spagnola contro il dittatore Francisco Franco.

L’antifascismo è un concetto ampio e quindi attaccarlo significa colpire qualsiasi soggetto possa ostacolare la politica reazionaria della destra o anche solo metterla in discussione: dai sindacati ai pacifisti, dal mondo accademico ai gruppi ambientalisti fino al Partito marxista-leninista tedesco. Questa politica reazionaria nasce proprio dal rifiuto dei valori antifascisti, che è inevitabile per un governo che ha messo all’ordine del giorno anche una guerra all’estero. Un’opposizione (antifascista) sarebbe un ostacolo.