Quando ha saputo della morte di Mehdi Kessaci, Fadella Ouidef si è chiusa nella sua camera e si è messa a piangere. Ha quattro figli e vive da 19 anni nella cité (quartiere di edilizia popolare) di Busserine, uno dei quartieri a nord di Marsiglia che devono fare i conti con il traffico di stupefacenti. Si è sempre definita una “combattente”, come la madre, “che ha lottato tutta la vita”. Ha 40 anni, è la rappresentante dei genitori degli alunni della scuola elementare del quartiere, fa parte dell’associazione Art qu’en ciel, che prepara pasti per i senza tetto, ed è amministratrice del centro sociale L’Agora, che fa da piazza del villaggio dove madri e bambini amano ritrovarsi all’uscita da scuola. Ma dopo l’uccisione del fratello minore dell’attivista Amine Kessaci, ha provato una sensazione nuova e opprimente.

“Qualcosa di sordo, di subdolo”, dice, in un ristorante dalle parti del Vieux-Port, vicino al negozio dove lavora. “Ora sappiamo che nessuno è al sicuro. Non smetterò di parlare, ma qualcosa mi tormenta. Sto più attenta a quello che dico”. Naturalmente ha partecipato al corteo bianco del 22 novembre, quando più di 6.200 persone si sono riunite nel luogo dell’omicidio per denunciare il narcotraffico. Non si è stupita che ci fossero pochi abitanti dei quartieri popolari. “Oggi per proteggersi anche le associazioni non vogliono più parlare. Come si fa a criticarle quando sappiamo di essere in pericolo?”. A differenza di molte delle persone che abbiamo incontrato, Fadella Ouidef ha voluto che pubblicassimo il suo nome.

Mehdi Kessaci è stato ucciso nel primo pomeriggio del 13 novembre su una triste rotonda del quarto arrondissement. Davanti alla farmacia, dove due uomini in moto gli hanno sparato, i fiori bianchi, depositati in massa, sono ingialliti. Il ragazzo, 20 anni, non aveva alcun legame, “né diretto né indiretto”, insiste la procura di Marsiglia, con il traffico di stupefacenti. Era il fratello minore di Amine Kessaci, 22 anni, fondatore di Conscience, un’associazione di sostegno alle famiglie vittime delle reti criminali, che è entrato in politica nel 2024 al fianco degli ecologisti, presentandosi alle elezioni europee e poi alle legislative.

Come per i crolli degli edifici di rue d’Aubagne, il 5 novembre 2018, che causarono otto morti e rivelarono a tutta la Francia lo scandalo delle abitazioni fatiscenti di Marsiglia, l’omicidio ha suscitato un’onda d’urto che si è diffusa in tutta la città. Nelle librerie gli abitanti sono andati a comprare, come gesto di solidarietà, il libro di Amine Kessaci, Marseille, essuie tes larmes (“Marsiglia, asciuga le tue lacrime”, Le Bruit du monde 2025), uscito il 2 ottobre e rapidamente esaurito. Ma oltre all’emozione, sono arrivate fino a Parigi anche la paura e la sensazione di pericolo.

Il 18 novembre, mentre gli agenti del Raid (un’unità speciale di pronto intervento della polizia) sorvegliavano il funerale di Mehdi a Marsiglia, il presidente francese Emmanuel Macron chiedeva, durante una riunione di governo, la protezione di varie persone: l’ex sottosegretaria del ministero per le città (2023-2024) Sabrina Agresti-Roubache; lo scrittore-giornalista Philippe Pujol, autore di La fabrique du monstre (Les Arènes) nel 2016 e, quasi dieci anni dopo, di Cramés (Julliard, 2024), che racconta la storia dei piccoli spacciatori; e alcuni magistrati come il procuratore della repubblica a Marsiglia, Nicolas Bessone. Inoltre si è parlato anche di un eventuale trasferimento della famiglia Kessaci.

Due settimane dopo i fatti, nel suo ufficio al quinto piano del tribunale, il procuratore di Marsiglia ha invitato a relativizzare la minaccia di una “deriva palermitana”, che sul territorio farebbe regnare un clima di omicidi e di omertà: “Bisogna impedire che la società civile e le associazioni si censurino. È molto importante”. Tuttavia all’indomani dell’omicidio, il procuratore capo era stato il primo a suscitare inquietudine evocando l’ipotesi di un “omicidio di avvertimento”. Un’idea condivisa dal ministro dell’interno Laurent Nuñez, che ha parlato di un “crimine intimidatorio”.

Secondo l’ex prefetto di polizia delle Bouches-du-Rhône è stato raggiunto un “punto critico”.

A dire il vero, è da tempo che chiunque abbia a che fare con il traffico di droga a Marsiglia ha già raggiunto un personale punto critico. “Quando si spara in una cité per far paura, quando si uccidono persone che non hanno nulla a che fare con lo spaccio, non siamo già di fronte a un’intimidazione?”, si chiede Samia Ghali, ex senatrice socialista e attuale vicesindaca. Per questa politica eletta nei quartieri nord (i più difficili della città), pioniera nella denuncia del narcotraffico, il punto critico risale alla presidenza di Nicolas Sarkozy, tra il 2007 e il 2012, quando polizia e gendarmeria hanno perso quasi novemila agenti sul territorio nazionale: “Nei quartieri non si vedeva più un poliziotto. Abbiamo lasciato diffondere lo spaccio, che aveva il denaro e i mezzi per svilupparsi”.

Il punto critico di Laurence Bellon, ex presidente del tribunale per i minori di Marsiglia, è ancora vivo nella sua memoria. Nel 2020, durante un’udienza, aveva chiesto a un ragazzo di 14 anni di togliersi la maglietta, scoprendo una schiena interamente coperta di cicatrici. “In quel momento mi sono resa conto che i trafficanti arrivano letteralmente a torturare i bambini”, ha spiegato Bellon, che per prima ha teorizzato l’applicazione del concetto di tratta degli esseri umani al traffico di stupefacenti.