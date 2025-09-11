Trump ha reagito accusando “la sinistra radicale” dell’omicidio di Kirk, definito “un martire della verità e della libertà”.

“Da anni la sinistra radicale paragona persone straordinarie come Charlie ai nazisti e ai peggiori criminali del mondo. Questo tipo di retorica è direttamente responsabile del terrorismo che vediamo oggi nel nostro paese, e deve cessare immediatamente”, ha affermato il presidente in un video pubblicato sul suo social network Truth Social.

“La mia amministrazione darà la caccia a tutti quelli che hanno contribuito a questa atrocità e a qualunque altro atto di violenza politica, comprese le organizzazioni che li finanziano e li sostengono”, ha aggiunto.

Trump ha ordinato di mettere le bandiere statunitensi a mezz’asta in omaggio a Kirk, che aveva avuto un ruolo importante nella sua campagna elettorale per le presidenziali.