Ma ha avuto effetti anche in profondità: Trump ha minato l’ordine mondiale nato dopo la seconda guerra mondiale, ha ignorato il diritto che regola i rapporti tra gli stati, ha cambiato la globalizzazione con i suoi dazi doganali e ha indebolito le alleanze degli Stati Uniti (vedi Nato) e le organizzazioni internazionali, a partire dall’Onu.

Ammettiamolo: dopo il suo ritorno alla Casa Bianca , lo scorso 20 gennaio, Donald Trump ha dominato l’attualità per tutto l’anno, nella forma e nella sostanza. Non è trascorso quasi un giorno senza che arrivasse una dichiarazione o un post del presidente, con la conseguente sorpresa del resto del mondo. Una strategia dell’attenzione che è stata ampiamente teorizzata.

Il presidente statunitense sostiene di aver messo fine a otto guerre, ma la verità è che due dei principali conflitti in cui gli Stati Uniti sono coinvolti, Ucraina e Palestina, sono ancora in corso. Una delle peggiori immagini dell’anno che sta per chiudersi è quella dell’umiliazione inflitta al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj alla Casa Bianca, a febbraio, a cui ha fatto da contraltare il tappeto rosso steso per Vladimir Putin in Alaska ad agosto. Nel frattempo la guerra, la stessa che durante la campagna elettorale per le presidenziali Trump aveva promesso di risolvere in 24 ore, continuerà fino a quando il presidente statunitense non ammetterà che Putin non vuole alcun compromesso, ma solo una vittoria totale.

La “dottrina Trump” che sta prendendo forma non somiglia a ciò che immaginavamo alla luce del suo primo mandato. Due esempi: Trump vuole evitare “guerre senza fine” come quelle combattute dagli Stati Uniti in Afghanistan e Iraq, ma allo stesso tempo non esita a usare l’esercito, deludendo l’ala isolazionista del suo movimento. Lo ha fatto in Yemen, in Iran, al largo del Venezuela e qualche giorno fa anche in Siria, contro il gruppo Stato islamico dopo la morte dei primi soldati statunitensi durante la sua presidenza. L’esercito, libero da ogni vincolo legale, è uno strumento politico di potenza a disposizione dell’esecutivo, perfino all’interno degli Stati Uniti.

Secondo esempio: la politica illustrata nella recente strategia di sicurezza nazionale resuscita la cosiddetta dottrina Monroe sull’America Latina, vecchia di due secoli e basata sull’idea che gli Stati Uniti debbano mantenere l’egemonia nel loro emisfero. Le pressioni nei confronti del Venezuela lo dimostrano.