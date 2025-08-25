Migliaia di membri della guardia nazionale e dei marines sono già stati schierati a giugno a Los Angeles e, dal 12 agosto, nella capitale Washington.

Il 24 agosto il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di schierare la guardia nazionale a Baltimora, la principale città del Maryland, affermando che “la criminalità è fuori controllo”.

L’esercito ha confermato in un comunicato che la guardia nazionale ha già avviato i preparativi per l’operazione a Baltimora, precisando che i riservisti saranno autorizzati a usare la forza “come ultima risorsa e solo in risposta a una minaccia imminente di morte o lesioni gravi”.

Il presidente statunitense vorrebbe anche schierare le forze di sicurezza federali a Chicago e New York.

I riservisti della guardia nazionale dipendono dai singoli stati e, almeno in teoria, possono essere schierati solo in caso di gravi emergenze, per esempio una catastrofe naturale, su richiesta dello stato federale e con il via libera del governatore locale.

Non sono tenuti a intervenire in caso di criminalità e manifestazioni.