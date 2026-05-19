“Sono già andato una prima volta nella mia futura scuola media quest’estate, per fare le selezioni sportive. Non sono stato preso, ma mi ha permesso di scoprire il grande edificio marrone e nero sul ciglio della strada dove studierò. Sono emozionato all’idea di entrare in prima media, e anche un po’ stressato. Ma soprattutto non vedo l’ora che cominci.

Per il primo giorno ho messo i pantaloni blu, quelli con il risvolto che fanno vedere bene le mie Vans, mi piace lo stile un po’ da skater, lo snowboard e il wakeboard. Voglio essere carino, è importante. In bagno, tra tutti i prodotti di mia madre, c’è il mio barattolo di cera per capelli. Da qualche tempo la uso, faccio una piccola onda e penso che mi stia bene.

È il primo giorno di scuola. Ritrovo i miei amici delle elementari, mi rassicura non essere completamente solo e vedere che non tutto è nuovo. Le liste dei nomi sono appese all’ingresso delle aule. Per fortuna conosco già alcuni compagni della mia classe.

Due giorni dopo c’è tutta la scuola. Con i miei amici, cominciamo a guardare le ragazze. Non quelle di terza, sono troppo grandi. Non mi piacciono le bionde, preferisco le more. La scuola ci ha organizzato una gita per integrarci alla duna di Pilat, è un bel posto per fare conoscenza. Saliamo sul pullman, nonostante le mascherine siamo tutti un po’ eccitati. Sono seduto accanto a un amico, e decidiamo di parlare con le due ragazze dietro di noi. Gli chiedo dove abitano, se gli piace la scuola o no. Non ci provo subito, cerco prima di conoscerle.

Una di loro si chiama Clara. Le chiedo il suo contatto su Snapchat, è sempre così che parliamo tra noi, con quest’app. Ci sono tante persone che fanno fatica nella vita reale, e sono più a loro agio nel virtuale. Ma la cosa non funziona, lei preferisce mettersi con il più bello della prima media, Luka. È il più bello perché piace a tutte le ragazze. Ha stile nel modo di vestirsi, e poi è muscoloso. Se la tira un po’, si alza la maglietta in cortile e fa vedere gli addominali. Quando lo vediamo fare così, io e i miei amici siamo invidiosi e lo prendiamo in giro.