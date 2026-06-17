Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Clément, 19 anni.

“Non ho mai avuto avventure. Per me le relazioni sono una cosa seria. Non mi piace il comportamento dei miei compagni che parlano male delle ragazze, vivono i rapporti come conquiste e non si impegnano davvero. Questo lato virile mi disgusta un po’. Al secondo anno di liceo ho avuto una storiella a una festa, ma non mi è piaciuta. Per il resto degli anni di scuola sono stato molto innamorato della mia migliore amica, ma non è mai successo niente.

La prima volta che la vedo è in una foto. Ha una storia con un mio amico. Mi piace subito, è minuta, ha i capelli lunghi e lisci, un viso tenero non segnato dalla vita, molto carino. Siccome sta con il mio amico, mi comporto in modo irreprensibile, quando ci incrociamo alle feste non la considero, le dico a malapena ciao. Ma di persona mi piace ancora di più, davvero tanto, non come le altre ragazze che posso trovare carine.

Si lascia con il mio amico. Passa un anno e la mia attrazione per lei diventa una specie di barzelletta nel mio gruppo. È la fine dell’estate, viene organizzata una grande festa nel mio paese natale, in una casa con terrazza. Lei arriva dopo di noi e quando mi saluta sento qualcosa. È seduta a un tavolo, ci guardiamo, ma non riesco nemmeno a immaginare di poterle piacere. Ho paura del giudizio degli altri.

Alle 23, complice l’alcol, la pista da ballo si riempie. Io non bevo mai, faccio fatica a lasciarmi andare. Lei viene a parlarmi: ‘Ci siamo già visti, vero?’. Faccio finta di non ricordare bene. ‘Mi chiamo Clément, non ci conosciamo davvero ma ci seguiamo sui social’. La conversazione non decolla. Lei è in imbarazzo come con uno sconosciuto. Io la conosco già, ma lei no. Se ne va, parla con un altro ragazzo a cui sembra avvicinarsi un po’. Non capisco bene, immagino che lui sia già in modalità conquista.