“Sono molto felice. Ho una figlia e un marito. È successo tutto molto in fretta: la maternità, il lockdown, la nostra bolla familiare nella casa che abbiamo comprato. Prima avevo l’impressione di trovarmi nella sala d’attesa della mia vita. Le donne sono condizionate a pensare di vivere a metà finché non incontrano il padre dei loro figli. A vent’anni la ricerca di un compagno ha occupato un sacco di spazio nella mia vita. Avrei voluto viverla con più leggerezza, anche se comunque me la sono goduta. Ma c’era sempre la pressione di non perdere tempo per poter finalmente entrare, grazie a una relazione, nella vita, quella vera.

Con mio marito ho capito subito che era quello giusto. L’ho incontrato quando sono arrivata nell’agenzia di comunicazione in cui lavoro: era così divertente, acuto e dolce. Ma una volta costruito questo edificio, ho provato una sorta di vertigine: ero uscita dai tormenti dell’essere single, ma adesso? La mia vita sarebbe stata così fino al cimitero? Dove sono i brividi, i rischi, le cose che graffiano e disturbano?

Con la nascita di mia figlia ho scoperto un nuovo potere. Mi sento bene con me stessa, più desiderabile, meno intrappolata nei miei piccoli complessi del cazzo. E l’amore di mio marito mi dà sicurezza. Ho 36 anni, sono al massimo delle mie potenzialità e ho voglia di approfittare di questo stato di grazia per esplorare il mio desiderio.

È primavera, entro in una libreria per comprare un libro musicale a mia figlia. Il proprietario mi parla del suo negozio, che usa per promuovere nuovi autori. In fondo c’è un bar e, appoggiato al bancone, qualcuno sta bevendo un caffè. Barba di tre giorni, cappellino con la visiera all’indietro: Simon è un giovane scrittore sostenuto dal libraio. Lo saluto, è piuttosto freddo. ‘Scrivi?’, gli chiedo un po’ impacciata. Lui borbotta di sì e mi risponde, senza grande cordialità, che ha i postumi di una sbornia. Chiacchieriamo, gli spiego che anch’io scrivo racconti, che mi annoio nel mio lavoro e che ammiro le persone che riescono a vivere della propria scrittura.

Alla fine vado via, ho l’impressione che mi parli più per educazione che per reale interesse. La sera stessa comincio a seguirlo su Instagram, mi incuriosisce. Voglio vedere se posso averlo. Quando il suo libro esce a fine giugno, lo ordino su Amazon. Comincio a leggerlo, mi piacciono il tono, l’ironia, il suo sguardo sulle piccole cose della vita quotidiana, quel mondo di adorabili perdenti. Simon appartiene alla categoria di uomini che cercavo quando ero più giovane. Con le mie amiche li chiamavamo i ‘furbetti’, quei ragazzi arroganti e distaccati che amavamo tanto a trent’anni ma che, invariabilmente, ci facevano soffrire.

È il primo uomo che guardo davvero da quando sono in coppia. Ne parlo con la mia migliore amica, che mi vede ridere sulla spiaggia, immersa nella lettura, mentre i nostri figli si divertono tra le onde e i nostri compagni preparano l’aperitivo. Sono entusiasta di avere finalmente qualcosa da raccontare: le persone felici non hanno niente da dire. Le vacanze all’Île de Ré sono piacevoli, ma non vedo l’ora di tornare al lavoro e ricontattare Simon. Quando gli invio in privato una foto del suo romanzo appoggiato sulle mie cosce abbronzate, lui mi chiede cosa ne penso. Gli rispondo con tono provocatorio che non mi è piaciuto il finale.