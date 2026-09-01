La nostra ricerca sul valore pubblico delle arti e della cultura sostiene che non si tratti di spese discrezionali, ma di investimenti strategici che generano valore sociale e pubblico. La vera domanda, quindi, non è cosa produce il carnevale in un fine settimana, ma che tipo di economia il carnevale alimenta durante tutto l’anno.

All’inizio di quest’anno, i nostri gruppi di lavoro hanno trascorso insieme una serata allo Yaa centre , uno spazio artistico comunitario di Notting Hill. Non si è parlato solo di costumi, musica e degli spettacoli a cui assistono milioni di persone, ma anche di scienza delle folle, richieste di sovvenzioni, collaborazioni con la comunità e raccolta fondi. Il carnevale si realizza durante tutto l’anno grazie a competenze, organizzazione, collaborazione e conoscenza collettiva.

Dietro le steel band , i costumi e gli impianti audio si nasconde quella parte del carnevale che raramente si vede, e ancor meno si valorizza. L’artista Alvaro Barrington e io stiamo portando avanti un progetto chiamato Carnival economics, finanziato in parte dalla sua fondazione, che esplora come misurare e gestire un carnevale per il bene comune.

Presto più di due milioni di persone affolleranno le strade della zona ovest di Londra per il carnevale di Notting Hill . E ogni anno i titoli dei giornali sono sempre gli stessi: i costi delle forze dell’ordine, i disagi ai trasporti, l’affluenza e, se tutto va per il meglio, la spinta economica al settore dell’ospitalità e del turismo londinese. Queste cifre, però, non colgono il punto.

Il carnevale di Notting Hill genera circa 396 milioni di sterline in attività economica durante il weekend festivo di agosto. Dai carnevali brasiliani, secondo le stime, dipendono 2,2 miliardi di dollari di attività turistiche durante il periodo festivo. Ma queste economie non sono legate a un singolo evento. Durano tutto l’anno.

A Notting Hill, ogni anno ci vogliono un milione di ore di lavoro per realizzare più di quindicimila costumi e preparare gli spettacoli di più di 80 bande. Rio de Janeiro sostiene un ecosistema attivo tutto l’anno fatto di laboratori di costumi, costruzione di carri allegorici, produzione musicale e logistica, supportato da diecimila venditori ambulanti autorizzati, trentamila dipendenti comunali e più di 23 dipartimenti dell’amministrazione cittadina. La maggior parte delle persone che rendono possibile il carnevale di Notting Hill non è formalmente impiegata dall’evento stesso, e quindi anche l’attività economica legata all’evento è sottostimata.

Questa attività nascosta produce più di quanto spendono i visitatori. Genera un valore sociale che si accumula a lungo termine e per questo è in gran parte invisibile alle valutazioni economiche standard. La partecipazione culturale è stata associata a un minor rischio di depressione tra gli anziani, mentre i benefici per la salute e la produttività dell’impegno culturale nel Regno Unito sono stati stimati fino a 8 miliardi di sterline all’anno. Come ha detto una volta Matthew Phillip, amministratore delegato del Carnival village trust di Notting Hill: “Il carnevale è una medicina”.

Al di là del valore economico e sociale, il carnevale crea un immenso valore pubblico rafforzando le condizioni per il cambiamento. È un esempio di cosa significhi lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni. Rafforza la coesione sociale, plasma le aspirazioni e costruisce capacità e orgoglio collettivi.

Anche i governi possono imparare dai carnevali. Rafaela Bastos, presidente della Fondazione João Goulart di Rio, afferma: “Il carnevale è hard power”, un laboratorio vivente per le capacità dinamiche del settore pubblico. Come sosteneva già decenni fa l’economista brasiliano Celso Furtado, la cultura non è semplicemente un settore dello sviluppo: contribuisce a plasmare lo sviluppo stesso. Questo è un valore pubblico.