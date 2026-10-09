Christa Pike è cosciente e in grado di parlare. Ma dopo essere sopravvissuta a due iniezioni letali nel carcere di Riverbend, in Tennessee, è “confusa e arrabbiata”, hanno spiegato i suoi avvocati. Il tentativo di esecuzione della condanna a morte del 30 settembre attraverso l’uso del pentobarbital, un potente barbiturico, l’ha lasciata in gravi condizioni. Sarebbe dovuta essere la prima donna giustiziata in Tennessee da più di due secoli.

Pike ha cinquant’anni ed era stata condannata a morte nel 1995, quando ne aveva 18. Insieme al suo fidanzato avevano torturato e ucciso una ragazza. Secondo la difesa, durante il processo non furono tenute adeguatamente in considerazione alcune attenuanti, tra cui i problemi di salute mentale di Pike e le gravi violenze fisiche e sessuali subite durante l’infanzia.

Il governatore repubblicano del Tennessee, Bill Lee, ha sospeso le esecuzioni nello stato fino al 31 dicembre e ordinato un’inchiesta indipendente, mentre il capo dell’amministrazione penitenziaria statale si è dimesso. In teoria, l’esecuzione di Pike, che oggi ha cinquant’anni, potrebbe essere riprogrammata nel 2027, ma la fattibilità legale e medica dell’operazione è tutta da verificare.