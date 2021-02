I dirigenti di Google e Facebook hanno dichiarato a una commissione del senato australiano che sono pronti a prendere misure drastiche se sarà approvata la legge che obbligherebbe i giganti di internet a pagare le testate giornalistiche per poter far circolare sulle loro piattaforme i link ai contenuti da loro prodotti.

Google non avrebbe “altra scelta” che vietare agli utenti australiani l’accesso al suo motore di ricerca, ha detto alla commissione Melanie Silva, direttrice responsabile dell’azienda in Australia. I rappresentanti di Facebook, dal canto loro, hanno detto che se la legge fosse approvata nella sua forma attuale rimuoveranno i link agli articoli dei siti d’informazione dal newsfeed degli utenti australiani. Di fronte a queste mosse il governo australiano sembra non voler arretrare di un centimetro. Sia il primo ministro Scott Morrison sia il ministro del tesoro Josh Frydenberg hanno dichiarato che non risponderanno alle minacce.

Cosa succede, quindi? Google e Facebook sono davvero pronte a negare agli utenti australiani l’accesso ai loro servizi, pur di non versare un po’ di denaro agli editori?L’informazione vale qualcosa per Facebook e Google? Facebook sostiene che i contenuti giornalistici hanno scarso valore per i suoi affari. L’azienda non guadagna denaro direttamente dalle notizie, e sostiene che il newsfeed di un utente australiano medio è composto per meno del 5 per cento da link che portano a siti d’informazione australiani.

Questa posizione sembra però contraddetta da altri elementi. Nel 2020 il Rapporto sull’informazione digitale dell’Università di Canberra ha rilevato che circa il 52 per cento degli australiani s’informa tramite i social network, e che questo numero è in crescita. In maniera analoga Google sostiene di guadagnare poco dalle notizie, ma allo stesso tempo investe pesantemente in prodotti d’informazione come News Showcase. E quindi, se è vero che i link alle notizie non generano direttamente denaro per Facebook e Google, entrambe le aziende considerano la presenza dell’informazione un importante aspetto della fidelizzazione degli utenti ai loro prodotti.