Nelle prime ore del 2 febbraio 1972 l’ambasciata britannica a Dublino, in Irlanda, fu incendiata. Non si trattò di un incidente. Per tutto il giorno precedente una folla enorme aveva protestato davanti alla bellissima terrazza georgiana in Marrion square. I manifestanti acclamavano i ragazzi che si arrampicavano sulle balconate, rompevano una finestra e, dopo aver versato della benzina, appiccavano il fuoco. Dalla folla era quindi partita una scarica di bombe incendiarie. La gente scandiva a gran voce lo slogan sentito durante i disordini di Watts a Los Angeles nel 1965: burn, baby, burn. La polizia non fece niente per fermare l’attacco.

All’epoca avevo 14 anni, perciò non ero lì. Alcuni dei miei amici più grandi però c’erano andati e io avrei voluto essere con loro. L’attacco era stato organizzato dai militanti dell’Irish republican army (Ira), ma la maggior parte dei comuni e pacifici cittadini irlandesi l’aveva approvato. Sembrava la cosa giusta da fare, una risposta ragionevole al massacro di 13 civili disarmati compiuto dal primo battaglione del reggimento paracadutisti dell’esercito britannico a Derry, nell’Irlanda del Nord, il 30 gennaio: la domenica di sangue (bloody sunday). Una donna alla fermata di un autobus a Dublino dichiarò all’Irish Times: “Ero profondamente indignata all’idea che i britannici lo avessero fatto e sentivo che, giusto o sbagliato che fosse, se avessimo incendiato la loro ambasciata allora avrebbero capito come ci sentivamo”.

L’indignazione non nasceva solo dall’atrocità in sé dei fatti di Derry. Era dovuta anche al modo in cui i britannici avevano mentito su quella vicenda, sostenendo che i militari britannici erano stati attaccati e si stavano proteggendo dai terroristi. L’indagine ufficiale, che in sostanza aveva ribadito questa menzogna, aveva reso evidente come lo stato britannico non avesse alcun interesse a stabilire cosa fosse accaduto, e meno che mai a punire chiunque per quello che il medico legale di Derry, il maggiore Hubert O’Neill, aveva definito “un omicidio puro e semplice”. Di fronte a questa insensibilità, bruciare l’ambasciata sembrava in effetti l’unico modo per far capire alla classe dirigente britannica quello che provava la maggioranza degli irlandesi.

Reciproca ostilità

Nel 1972, cinquant’anni dopo la creazione della repubblica d’Irlanda, i rapporti tra Regno Unito e Irlanda indipendente non potevano essere peggiori. C’erano stati altri momenti difficili, soprattutto durante la seconda guerra mondiale, quando la neutralità dell’Irlanda era apparsa agli occhi di molti britannici uno scandaloso tradimento. Dopo la domenica di sangue, però, i rapporti sembravano ulteriormente peggiorati perché il massacro era stato solo un episodio, per quanto particolarmente disastroso, di un conflitto che continuava a inasprirsi nell’Irlanda del Nord (il 1972 sarebbe stato l’anno più sanguinoso di tutto il conflitto nordirlandese, quello dei troubles). In quei mesi era quasi come se i due stati su queste isole stessero scivolando in modo incontrollabile verso una reciproca e violenta ostilità.