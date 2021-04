Dura da 23 anni la pace in Irlanda del Nord, raggiunta dopo una guerra civile durata trent’anni e nella quale sono morte 3.700 persone: ma niente dura per sempre. Dal 2 aprile per le strade di Belfast folle violente di giovani si attaccano a vicenda, protestanti contro cattolici. Ed è tutta colpa di Boris Johnson. Il primo ministro britannico all’epoca non ne aveva parlato, ma la sua campagna per liberare il Regno Unito dalle grinfie dell’Unione europea (la Brexit) è stata solo la prima fase del suo piano. La fase due è liberare l’Inghilterra dalle grinfie del Regno Unito.

Nel 2016 una stretta maggioranza degli inglesi aveva votato sì al referendum per lasciare l’Ue, ma sia la Scozia sia l’Irlanda del Nord avevano ampiamente votato per restare. Ciò ha dato il via alla fase due, perché Johnson e i brexiter stavano effettivamente costringendo sia l’Irlanda del Nord sia la Scozia a scegliere tra Inghilterra ed Europa. In entrambe i casi la risposta potrebbe essere “Europa”.

Per la Scozia è una scelta semplice. Come nazione di cinque milioni di abitanti, senza grandi traumi storici o nemici, sarebbe probabilmente la benvenuta se volesse rientrare nell’Ue. Se lo Scottish national party (Snp) otterrà la maggioranza nelle elezioni locali di maggio, la sua leader, Nicola Sturgeon, promette di tenere un secondo referendum sull’indipendenza “nella prima metà della prossima legislatura (scozzese)”.

Un processo pacifico e l’altro no

L’ultimo referendum sull’indipendenza della Scozia, nel 2014, era finito 55 a 45 a favore della permanenza nel Regno Unito, ma è difficile dire come finirebbe un secondo. Molti scozzesi sono profondamente risentiti per essere stati trascinati fuori dall’Ue dagli inglesi, ma molti sarebbero anche scontenti di trovarsi una frontiera con l’Inghilterra. Qualunque cosa accada, sarebbe tuttavia un processo del tutto pacifico.

Non così per l’Irlanda del Nord.

La “Norn Iron”, come la chiamano lì, è stata creata esattamente un secolo fa su richiesta della maggioranza protestante locale, mentre il resto dell’isola ottenne la sua indipendenza come Repubblica d’Irlanda (principalmente cattolica). Da allora l’Irlanda del Nord è stata una nota dolente, con la sua minoranza cattolica che ha sempre aspirato a riunirsi con la repubblica.