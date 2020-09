Recentemente nove case farmaceutiche tra le più importanti al mondo si sono impegnate a non chiedere l’autorizzazione a somministrare un vaccino contro il covid-19 prima di aver completato le tre fasi dello studio clinico. Per quale motivo lo hanno fatto? È come se un gruppo di neurochirurghi si riunisse per promettere che nessuno andrà in sala operatoria ubriaco, o se il sindacato degli autisti dei bus giurasse pubblicamente che nessuno guiderà come un matto. Non c’è alcun bisogno di farlo, perché operare da sobri e guidare con cautela fa parte delle rispettive professioni. Lo stesso vale per le case farmaceutiche e la garanzia che i vaccini siano sicuri ed efficaci.

Eppure nove aziende leader del mercato farmaceutico internazionale – AstraZeneca (Regno Unito-Svezia), BioNTech (Germania), GlaxoSmithKline (Regno Unito), Johnson & Johnson (Stati Uniti), Merck (Germania), Moderna (Stati Uniti), Novavax (Stati Uniti), Pfizer (Stati Uniti) e Sanofi (Francia) – hanno sentito il dovere di rassicurare la popolazione sul fatto che non intendono barare. Cosa sta succedendo?

Naturalmente questa presa di posizione nasce dalla percezione che altri operatori del settore possano prendere una scorciatoia.

Non stiamo parlando di Russia e Cina, che hanno già cominciato a somministrare ad alcuni lavoratori essenziali vaccini che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità sono ancora in fase di sperimentazione clinica. Non è una novità, ed è risaputo che Mosca e Pechino abbiano la tendenza a infrangere le regole a piacimento. Ma è evidente che una distribuzione negli Stati Uniti di vaccini non adeguatamente testati rappresenterebbe un grave problema, anche se di solito le decisioni dell’amministrazione Trump sono accolte con cupa rassegnazione da parte del resto del mondo. Eppure tutto lascia pensare che accadrà precisamente questo.