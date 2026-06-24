La settimana scorsa il primo ministro ha accusato l’Iran di alimentare la collera dei manifestanti sui social media a causa delle presenza in Albania di molti mujahidin del popolo, oppositori del regime iraniano che si sono rifugiati nel paese balcanico dopo la caduta di Saddam Hussein in Iraq.

Il primo ministro albanese Edi Rama, un gigante diplomato alla scuola di belle arti di Parigi che vede materializzarsi il sogno dell’adesione del suo paese all’Unione europea, si ribella alle accuse della piazza, che lo colpiscono personalmente. Rama non ha certo dato il meglio di sé nell’ intervista al Financial Times pubblicata il 23 giugno, in cui ha dichiarato che i manifestanti dovrebbero “andare a farsi fottere”.

Nella “ rivoluzione dei fenicotteri rosa ” ci sono tutti gli ingredienti della nostra epoca: un’area protetta minacciata da un progetto turistico, un sospetto di corruzione che infiamma gli animi, un primo ministro inamovibile arrivato al quarto mandato e, per non farsi mancare nulla, il denaro della famiglia Trump. Benvenuti in Albania, paese che da settimane vive al ritmo delle proteste per salvare l’isola di Sazan e la sua oasi ornitologica, popolata anche dai fenicotteri rosa.

Tutto è cominciato quando Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti, ha pubblicato un video in cui parlava dell’isola paradisiaca che aveva “scoperto” navigando nel Mediterraneo insieme al marito Jared Kushner. Poi è arrivato un progetto turistico da 1,4 miliardi di dollari sostenuto dal fondo d’investimento del genero di Trump.

Rama ha sollevato un interrogativo interessante: il progetto avrebbe incontrato la stessa opposizione se non fosse stato associato alla famiglia Trump? Difficile dirlo, soprattutto considerando che una parte della costa albanese è stata effettivamente devastata da investimenti turistici mal controllati senza che questo provocasse alcuna protesta.

A prescindere da quello che sostiene Rama, la vicenda si è innegabilmente trasformata in una grave crisi politica, nel paese più povero d’Europa, in cui la corruzione è stata uno dei principali ostacoli allo sviluppo fin dall’uscita dal comunismo più dogmatico, più di trent’anni fa.