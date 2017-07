Un primo bilancio della distruzione di Mosul

Queste cifre non sono definitive e, in realtà, potrebbero essere più alte. Un funzionario delle Nazioni Unite ha stimato che la ricostruzione delle infrastrutture di base costerà più di un miliardo di dollari.

Questa settimana gli uficiali iracheni hanno parlato di una “vittoria finale” a Mosul dopo otto mesi di combattimenti. Ormai i miliziani del gruppo Stato islamico (Is) sono confinati in un’area di 300 metri per 500 vicino al fiume Tigri. A Mosul sono arrivati 120 giovani funzionari da Baghdad e dall’Iraq meridionale per incontrare i loro colleghi nei quartieri sicuri della città. Tutti si sono detti pronti a partecipare alla ricostruzione della loro amata città, nota come “la madre delle due primavere”.

(Traduzione di Francesca Sibani)