Generation kill è una miniserie basata sulle esperienze di un reporter al seguito dei marines americani durante la guerra in Iraq. All’inizio, prima di essere coinvolti in combattimenti seri, i soldati si vantano delle loro imprese. Ma un ufficiale li rimprovera dicendo: “Signori, d’ora in poi le vostre storie dovrete guadagnarvele”. Anche se sei in una situazione molto meno pericolosa, Gemelli, ti do lo stesso consiglio: nelle prossime settimane guadagnati le tue storie. Non puoi permetterti di darti delle arie se non sei pronto a fare grandi cose. Secondo le mie previsioni sarai un eroe.