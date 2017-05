Il filosofo Terence McKenna diceva che “i momenti più intensi che l’universo abbia mai conosciuto sono i prossimi quindici secondi”. Si riferiva a un principio fondamentale della realtà: ogni nuovo momento è la sintesi di tutto quello che è successo finora, è un’esplosione di novità. Questo è sempre vero, ma sospetto che lo sarà particolarmente per te in futuro. Potresti accorgerti più del solito che ogni giornata è piena di sentimenti interessanti, divertimento e scoperte epiche. Potrebbe essere piacevole e travolgente. Per fortuna, hai la forza necessaria per fare buon uso di tutta questa intensità.