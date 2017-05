Sei invitato ad aumentare il tuo impegno nei confronti della vita e a diventare una versione più brillante di te stesso. Se lo rifiuterai, questo invito ti ritornerà in forma di sfida. Se eviterai la sfida, tornerà di nuovo come imposizione. Perciò ti consiglio di accettarlo ora, finché è ancora un invito. Per raccogliere le informazioni che ti servono, fatti queste domande: che tipo di sviluppo delle tue capacità stai “rimandando a più tardi”? Hai qualche obiettivo o desiderio mediocre che soffoca la tua voglia di vivere? Stai trattenendo o ridimensionando le tue ambizioni per paura di ferire o di offendere qualcuno che ami?