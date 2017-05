Dal mio studio delle profezie perdute di Nostradamus e dei presagi astrali, ho dedotto che per te questo è il momento ideale per intonare canti di liberazione con disinvolta autorevolezza, per baciare il cielo e danzare con il vento sulla spiaggia o in cima a una collina, per riunire i tuoi alleati più fantasiosi e discutere con loro quello che vuoi davvero fare nei prossimi cinque anni. Hai il coraggio di sottrarti alla normalità per giocare nella terra incantata del “supponiamo che”? Se sei intelligente, fuggirai dalla routine quotidiana per allargare la tua mente fino alle sue dimensioni future.