Ce l’hai il visto per il lato selvaggio? Hai messo in valigia i tuoi trucchi? Spero che porterai doni da distribuire nel caso in cui dovessi assicurarti qualche favore nelle terre lontane dove le regole sono approssimative. Faresti bene anche a portarti un passe-partout e un antidoto per i morsi dei serpenti. Ma non è detto che ne avrai bisogno. Invece ho il sospetto che ti offriranno biscotti magici e t’insegneranno scorciatoie segrete, e sarebbe un peccato rifiutarli perché non sei preparata agli imprevisti.