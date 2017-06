Se resterai nel tuo centro di comando e continuerai a guardare la mappa invece di avventurarti fuori dal fienile in rovina, non avrai mai accesso al tesoro sepolto sotto il ciliegio lì vicino. Un simbolo di verità può essere utile per cogliere un significato più profondo ma non è come entrare in contatto con la pura verità, e può anche diventare una distrazione. Un’altra variazione sul tema potrebbe essere: le immagini che hai in testa potrebbero anche non avere nessun collegamento con il mondo esterno. Nei prossimi giorni è particolarmente importante che controlli quanto sono accurate.