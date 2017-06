Non so cosa prevedono gli specialisti del marketing sui colori che andranno di moda, ma secondo la mia analisi uno dei colori più adatti per le Bilance sarà il “fango elettrico”, una sfumatura brillante del moka. Pensa a scintille azzurro-argento che sprizzano dalla terra bagnata: terrose e dinamiche! Un altro colore speciale sarà il “cibernaturale”, la tonalità del grano maturo mescolata con quello che vedi quando chiudi gli occhi dopo aver guardato per ore il monitor di un computer: organica e scintillante! Il terzo colore che ti darà forza è “adrenalina pastello”, a metà tra l’albicocca secca e l’ombrosa luminosità che scorre attraverso le tue sinapsi quando prendi radicali decisioni pratiche per trasformare i tuoi sogni in realtà: gustoso e abbagliante!