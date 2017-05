Sagittario

Sei in una fase in cui hai la capacità di trovare risposte a domande che ti tormentano da tempo, perché sei più aperto e curioso del solito. Sei anche pronto a essere sfacciatamente sincero con te stesso. Congratulazioni! Dato che avrai la fortuna di risolvere enigmi, te ne voglio porre tre. 1) Quale delle tue ansie potrebbe essere un modo per nascondere il rifiuto di cambiare una brutta abitudine solo per pigrizia? 2) Quale risorsa userai in modo più efficace senza cercare di farle fare quello che non è destinata a fare? 3) Quale benedizione ti arriverà appena darai un chiaro segnale che sei pronto a riceverla?