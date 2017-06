Sagittario

Forse gli altri si sono fatti idee su di te che non coincidono con il modo in cui vedi te stesso. Per esempio, qualcuno potrebbe immaginare che hai parlato male di lui, o di lei, anche se non è vero. Qualcun altro può raccontare una storia che ti riguarda dandone una versione distorta. Non sorprenderti se senti storie ancora più strane sul tuo conto, tipo che stai complottando con il governo del mondo per costringere tutti i cittadini a mangiare cavolo nero ogni giorno. Ti consiglio di respingere fermamente tutte queste proiezioni perverse. È importante che tu rivendichi il diritto di definirti e di essere la massima autorità su quello che è vero su di te.