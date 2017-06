Nel corso degli anni ho letto spesso di persone che avevano avuto un rapporto intimo con ingombranti oggetti inanimati. Una ha fatto sesso con una bicicletta, un’altra ha cercato di fare l’amore con un tavolino da picnic. Spero che nelle prossime settimane non sarai come loro. Il tuo desiderio sarà più intenso e originale del solito, ma confido che ti limiterai a esprimerlo in unioni con esseri umani adulti che sanno quello che fanno.