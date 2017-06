Sagittario

“Per vedere le stelle dobbiamo disimparare le costellazioni”, scrive Jack Gilbert nella poesia Tear it down. Poi dice: “Scopriamo il cuore solo smantellando quello che il cuore sa”. Medita su queste considerazioni. Secondo i miei calcoli devi liberarti dei segreti evidenti per poter penetrare in quelli più affascinanti che ci sono sotto. È ora di correre un rischio che può cambiare il mondo e ora è oscurato da rischi più facili, di trovare la tua vera vita nascosta sotto quella finta, di accelerare l’evoluzione del tuo vero io che sta germogliando nell’ombra.