Sagittario

Ho sognato che tessevo per te una coperta incantata con la morbidissima lana delle speciali pecore merino della regina. Volevo che fosse un portafortuna da usare nella tua crociata per raggiungere un livello più profondo d’intimità sentimentale. Ci avevo cucito sopra le scene più piene d’amore del tuo passato. Era meravigliosa. Ma quando l’ho finita, ho pensato che forse era meglio non dartela. Avevo sbagliato a farla così perfetta? Non doveva anche rappresentare i momenti più difficili dei tuoi rapporti? Per trasformarla in un simbolo più appropriato, ci ho versato del vino in un angolo e ho disfatto alcuni fili in un altro. La mia interpretazione di questo sogno è che sei pronto a considerare la difficoltà un ingrediente essenziale della tua ricerca di un’intimità più profonda.