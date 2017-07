Sagittario

Il modo migliore per andare avanti è andare indietro. In altre parole, per scoprire un errore nascosto che alla fine potrebbe ostacolare il tuo successo dovresti tornare alle radici di un trionfo. Correggi subito quell’errore ed eviterai le ripercussioni karmiche che potrebbero danneggiarti in seguito. Ma ti prego di non lasciarti prendere dall’ansia per questo compito. Prendila come una spiritosa autocorrezione e vedrai che andrà tutto bene.