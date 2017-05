“Sulla collina della disperazione”, scriveva il poeta statunitense Galway Kinnell, “il fuoco che accendi può illuminare il grande cielo, anche se per farlo ardere ti ci dovrai buttare dentro”. Forse non sei proprio disperato, ma ho il sospetto che tu sia tormentato da un interrogativo che ti fa sentire quasi al limite dell’infinito. Considera la possibilità che sia un momento favorevole per scoprire quanta luce e quanto calore si nascondono dentro di te. Il tuo desiderio di divertimento primordiale e la tua voglia di accelerare l’educazione della tua anima stanno convergendo nella ricerca di un fulgore più profondo e selvaggio.