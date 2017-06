Sei come un principe che è stato trasformato in un ranocchio dall’incantesimo di un cattivo. La situazione va avanti così da un po’ di tempo. All’inizio sapevi perfettamente di essere stato trasformato. Ma il ricordo delle tue origini si è annebbiato e non ti stai sforzando abbastanza per trovare il modo di riprendere il tuo aspetto regale. Francamente, sono preoccupato. Questo oroscopo ha lo scopo di ricordarti qual è la tua missione. Non arrenderti! Non perdere la speranza! E prenditi cura dei tuo io-ranocchio, per favore.