Forse non è stata proprio una buona idea avventurarsi alla cieca nel labirinto. O forse sì. Chissà. È ancora troppo presto per valutare le tue esperienze in questo affascinante groviglio. Forse non sei ancora in grado di distinguere gli specchietti per le allodole dalle rivelazioni utili. Quale degli enigmi che hai incontrato alla fine si rivelerà frustrante e quale ti renderà più saggio? L’unica cosa certa è che se vuoi uscire dal labirinto, presto ne avrai l’opportunità.