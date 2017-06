Ti nascondi mai dietro a un muro di distaccato cinismo? Ti proteggi con un’armatura di stanca freddezza? Se è così, senti cosa ti propongo: in armonia con i presagi astrali, t’invito a rifuggire da queste perverse forme di comodità e sicurezza. Abbi il coraggio di rischiare la sensazione di vulnerabilità che nasce dallo speranzoso entusiasmo. Sii sufficientemente curioso da affrontare la tremolante incertezza che deriva dall’esplorare luoghi che non ti sono familiari e dal tentare avventure per le quali non sei del tutto preparato.