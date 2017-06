L’onda del destino non ti sta più solo sussurrando il suo messaggio. Te lo sta urlando. E sta dicendo che devi cominciare subito la tua coraggiosa ricerca. Non hai più scuse per rimandare. Cosa dici? Non puoi permetterti di imbarcarti in una coraggiosa ricerca? Sei troppo impantanato nei mille dettagli della routine quotidiana? Be’, se è proprio necessario ricordartelo, l’onda del destino non arriva quasi mai nel momento più conveniente. E se non collabori spontaneamente, alla fine ti costringerà a farlo. Ma la buona notizia, Scorpione, è che l’onda ti metterà a disposizione un aiuto che adesso non puoi immaginare.