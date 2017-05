Il tuo corpo è sacro, magico e prezioso. Ti consiglio di non venderlo, affittarlo o comprometterlo in nessun modo, soprattutto ora che ti si apre la possibilità di migliorare il rapporto che hai con lui. Occupati della tua carne e del tuo sangue con molta attenzione. Scopri di cosa ha bisogno il tuo meraviglioso organismo per stare meglio. Colmalo di piacere e di cure. Trattalo come faresti con un bambino o un animale che ami. Spero che avrai intime conversazioni con le cellule del tuo corpo, perché sappiano che le ami e le apprezzi e che sei pronto a collaborare con loro a un livello più alto.