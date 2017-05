Attenzione, compratori intelligenti! C’è un’offerta speciale di primavera. Per un periodo limitato di tempo, potete avere cinque splendidi oracoli al prezzo di uno! E se non si realizzeranno non dovrete pagare un soldo! Eccoli. 1) Devi aspettare pazientemente fino a quando le condizioni non saranno assolutamente perfette? No! Il successo arriva quando ami il caos. 2) Non cercare d’interrompere un siparietto che non ti piace. Metti in scena uno spettacolo più grande e più bello che lo sommerga. 3) Per piacere, padrone, non essere schiavo delle cose che controlli. 4) Devi essere fedele a te stesso? Sì. Devi essere fedele al tuo super io? No. 5) La tartaruga batterà la lepre fintanto che non la invidierà e non cercherà di emularla.