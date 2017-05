“Che importa quanti amanti hai se nessuno di loro ti dà l’universo?”. Questa domanda fu posta dallo psicanalista francese Jacques Lacan. Mettila in cima alla lista di temi su cui meditare. Ma spero che non la userai come scusa per disprezzare i tuoi compagni per la loro inadeguatezza. Mi auguro, invece, che cercherai di dare un’ulteriore carica alle tue alleanze intime, di aumentare la consapevolezza della bellezza sinergica che potreste creare insieme, e di potenziare la tua capacità di farti dare l’universo da quelli che hanno il destino intrecciato con il tuo.