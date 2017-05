“Caro medico dei sogni, ho sognato che una folla aveva deciso di abbattere una porta chiusa a chiave usando come ariete una lunga asse di legno. Il problema era che io ero distesa su quell’asse mezzo addormentata. Quando mi sono resa conto di quello che stava succedendo, la folla inferocita aveva già sfondato la porta. Per mia fortuna, era andato tutto bene e non mi ero fatta nulla. Cosa significa questo sogno? Vergine nervosa”. Cara Vergine, secondo me c’è una barriera che devi abbattere ma non sei convinta di essere pronta o di poterlo fare da sola. Per fortuna, nella tua vita ci sono forze che stanno cospirando per aiutarti.