Sono un Cancerino come te, quindi ho passato anch’io intere giornate a letto confessando le mie paure ai miei amici immaginari e mangiando cheesecake. Ma in quanto astrologo ho notato che questi momenti di depressione si verificano più spesso nelle settimane che precedono il mio compleanno. Se capiterà anche a te nei prossimi giorni qualcosa di simile, ti consiglio di non sentirti in colpa. Non opporre resistenza. Se ti senti pigro e depresso, accetta di essere pigro e depresso. Nasconditi sotto le coperte con gli auricolari nelle orecchie e lamentati per tutto il tempo necessario a farti passare la tristezza e uscirne rigenerato.