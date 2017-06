Capricorno

In questo momento la tua parola magica è “supplica”, cioè l’atto di chiedere sinceramente e umilmente quello che desideri. Se usata nel modo giusto, la supplica è un segno di forza, non di debolezza. Significa che sei un tutt’uno con il tuo desiderio, che non ti senti in colpa, non te ne vergogni e intendi esprimerlo con libero abbandono. Supplicare ti rende flessibile perché ti spinge a fare quello che serve per ottenere la benedizione che invochi, e più intelligente perché ti aiuta a capire che non puoi avere quello che vuoi solo con la forza del tuo ego caparbio. Hai bisogno di grazia, fortuna e aiuto da parte di fonti che sono fuori dal tuo controllo.