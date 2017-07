Capricorno

Conosci i concetti psicologici di anima e animus? Stai per essere posseduto da una di queste creature provenienti dallo spazio interiore. Anche se forse non ne sei pienamente cosciente, le donne del tuo segno stanno vivendo un matrimonio mistico con un personaggio immaginario che incarna tutto quello che c’è di mascolino nella loro psiche. Mentre gli uomini stanno vivendo la stessa esperienza con la loro parte femminile. È vero indipendentemente dal tuo orientamento sessuale. Anche se questo straordinario evento psicologico può essere divertente, educativo ed estasiante, rischia di creare confusione nei tuoi rapporti con le persone reali. Non aspettarti che siano all’altezza della fantasia che stai vivendo.