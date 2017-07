Capricorno

Stai entrando nella Zona del mistero. Durante il breve viaggio attraverso questa realtà alternativa, i tuoi maestri saranno il vento e la rugiada. Gli animali ti faranno dei favori speciali. Potresti vivere fantasie come quella di percepire i pensieri degli altri o di sentire il suono delle foglie mentre trasformano la luce del sole in nutrimento. Potresti sentire la luna che attira verso l’alto l’acqua del tuo corpo e intravedere il miglior futuro possibile. Qualcuna di queste cose avrà un’utilità pratica? Certo, più di quanto tu possa immaginare e in modi che ancora non immagini.