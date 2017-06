La scrittrice e femminista Gloria Steinem ha detto: “Scrivere è l’unica cosa che non mi dà la sensazione che sarebbe meglio se facessi altro”. C’è un’attività che ti fa lo stesso effetto? Se non l’hai ancora trovata, è arrivato il momento di scoprirla. E se hai davvero una passione simile, nelle prossime settimane dovresti dedicartici più che puoi. Stai per fare grandi progressi nel tuo rapporto con questa gioia della vita. Per passare alla fase successiva della sua capacità di ispirarti, ci vorranno tutto l’amore e l’intelligenza che ci puoi mettere.