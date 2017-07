Diciannove miei lettori che lavorano nel campo della pubblicità hanno firmato una petizione in cui mi chiedono di smettere di parlar male del loro mondo. “Senza pubblicità”, dicono, “sarebbe impossibile vivere”. Così ho accettato di partecipare a un seminario. E lì, sotto la loro guida, mi sono reso conto che tutto quello che facciamo può essere ricondotto a qualche tipo di pubblicità. Ognuno di noi è impegnato in una campagna, perlopiù inconscia, per promuovere il proprio particolare modo di vedere il mondo e di viverlo. Preso atto di questa verità, non ho nessuno scrupolo a invitarti a sfruttare i presagi astrali del momento, Vergine, dai quali deduco che dovresti essere intraprendente e ingegnosa nel promuovere te stessa, le tue idee e i tuoi prodotti.