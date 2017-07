Il cereo è un cactus che cresce nei deserti dell’America sudoccidentale. Per la maggior parte del tempo è ispido e fragile ma una notte all’anno, a giugno o a luglio, produce un fiore profumato a forma di trombetta. All’alba, i petali bianco crema si richiudono e cominciano ad appassire. In quel breve momento di gloria il principale impollinatore della pianta, un lepidottero della famiglia degli sfingidi, deve andare a raccogliere il polline del fiore. Ho il sospetto che questa storia abbia qualche somiglianza metaforica con il compito che dovresti svolgere nei prossimi giorni. Attenta a non perderti un’eruzione di bellezza improvvisa e spettacolare di cui ti potrai nutrire e che potrai diffondere.